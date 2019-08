ABB-Aktien steigen nach Chefernennung

Die Nominierung von Björn Rosengren zum künftigen Firmenchef haben bei den ABB-Aktien zu einem deutlichen Kursplus geführt. Der derzeitige Sandvik-Chef wird ab März 2020 die Verantwortung beim schweizerisch-schwedischen Industriekonzern übernehmen.

Um 9.20 Uhr notierten die Anteilsscheine von ABB an der Schweizer Börse 2,3 Prozent höher bei 18,14 Franken. Der Schweizer Leitindex SMI stand derweil 1,06 Prozent im Plus. Investoren hatten sich in der Vergangenheit immer wieder unzufrieden gezeigt mit der Aktienkursentwicklung von ABB.