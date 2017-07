Ypsomed-Gründer kauft nach Kurssturz Aktien im grossen Stil

Das Burgdorfer Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed hat an der Börse 700 Millionen Franken an Wert eingebüsst. Weil eine wichtige Gewinnquelle versiegt. Mehr...

Burgdorf Ypsomed expandiert rasant. Der Insulinpumpenhersteller erschliesst weitere Absatzländer und setzt für die Zukunft auf Datenüber­wachung via Smartphone. Am Sitz in Burgdorf entstehen 50 neue Arbeitsplätze. Mehr...