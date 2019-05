Weiterbildung fehlt, wo sie nötig wäre

Zu diesem Schluss kommt der kürzlich veröffentlichte Beschäftigungsausblick 2019 der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Im Durchschnitt aller OECD-Länder nehmen Erwachsene mit geringen Qualifikationen mit einer um 40 Prozentpunkte kleineren Wahrscheinlichkeit an Weiterbildungen teil, wie der Bericht festhält.

Ähnlich verhält es sich mit Beschäftigten, deren Jobs durch Automatisierung gefährdet sind: Ihre Weiterbildungsquote liegt im Mittel um 30 Prozentpunkte tiefer als jene vergleichbarer Beschäftigter an weniger exponierten Arbeitsplätzen.

Wachsende Kluft

«Und selbst wenn gering qualifizierte oder von Automatisierung bedrohte Arbeitskräfte an Weiterbildung teilnehmen, ist deren Qualität und Relevanz oft so gering, dass ihnen damit (...) nicht geholfen ist», monieren die OECD-Autoren. Bemängelt wird etwa, dass die Weiterbildungsangebote in dem besagten Segment meist stark auf die aktuellen Tätigkeiten ausgerichtet sind. Dadurch seien sie wenig geeignet, um auf einen neuen Arbeitsplatz, geschweige denn auf einen neuen Beruf vorzubereiten.

«Die Problematik ist auch in der Schweiz bekannt», sagt Fabian Maienfisch, Sprecher im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). «Ähnlich wie in anderen OECD-Ländern besuchen in der Schweiz Personen ohne Grundbildung seltener Weiterbildungsangebote als Personen mit einer Ausbildung auf Sekundarstufe oder einem Uni-Abschluss.» Aus diesem Grund, so Maienfisch, liege der Fokus in der beruflichen Grundbildung in einer möglichst hohen Abschlussquote.

Der Vormarsch der Roboter und die Auslagerung von Arbeitsprozessen an ausländische Standorte haben laut dem OECD-Bericht zur Folge, dass sich der Arbeitsmarkt «polarisiert». Gemessen an der Gesamtbeschäftigung, hat der Anteil des oberen Qualifi­kationssegments deutlich und der Anteil im unteren Qualifi­kationsbereich etwas zuge­nommen. Beide Entwicklungen gehen zulasten des mittleren Segments, das zusehends ausgehöhlt wird.

Auch hierzulande geht der Trend weg von mittleren und hin zu hoch anspruchsvollen Tätigkeiten: Zwischen 1996 und 2015 ist der Anteil von Berufen mit mittlerem Anforderungsniveau an der Gesamtbeschäftigung um rund 12 Prozent geschrumpft – im gleichen Ausmass stieg der Anteil hoch qualifizierter Tätigkeiten, wie Zahlen des Bundesamtes für Statistik zeigen. Zugleich vergrösserte sich auch der Anteil von Tätigkeiten mit geringen Qualifikationsansprüchen um fast 3 Prozentpunkte, wenngleich in geringerem Masse als im OECD-Schnitt (+5,3 Punkte).