Warum McDonald’s Facebook und Google nacheifert

Personalisierte Angebote

Was hat McDonald’s mit dem grössten Zukauf der vergangenen zwanzig Jahre vor? Der Fast-Food-Riese will die Daten seiner Kunden nutzen, um das Geschäft anzukurbeln. Laut Steve Easterbrook, dem Chef von McDonald’s, sollen dazu mithilfe von Dynamic Yield im nächsten Jahr die Digitalanzeigen in den amerikanischen Drive-in-Restaurants angepasst werden, und zwar je nach Tageszeit, Wetter, Verkehrsaufkommen und Besucherandrang. Beispiel: Scheint die Sonne, wechselt die Leuchtreklame und schlägt den Passanten das Ice-Cream-Sortiment vor.

Später sollen die Gäste dann Menüvorschläge erhalten, die auf ihre persönlichen Vorlieben zugeschnitten sind. «Technologie ist ein entscheidender Faktor, um unser Wachstumsziel zu erreichen», erklärte Steve Easterbrook zur Übernahme.

McDonald’s testete die Technik von Dynamic Yield 2018 erstmals in mehreren US-amerikanischen Restaurants. Beim Fast-Food-Riesen wird immer häufiger an Bildschirm-Terminals in den Restaurants oder via Smartphone-App bestellt.

Aargauer Firma baut McDonald’s-Küchen

Die Digitaloffensive der Fast-Food-Kette ist Teil des grössten Umbaus der Unternehmensgeschichte. Dieser läuft unter dem Namen «Experience of the Future» (EOTF); weltweit werden das Essensangebot, Zubereitungsmethoden, Arbeitsabläufe und die Bedienung modernisiert.

Dafür werden auch die Küchen in den Filialen umgebaut. Davon profitiert eine Schweizer Firma: Die im aargauischen Aarburg ansässige Franke-Gruppe ist einer von zwei Anbietern, die weltweit McDonald’s-Küchen bauen. Rund die Hälfte der 38'000 Restaurants in über 100 Ländern werden von Franke modernisiert. Das Unternehmen hat bereits über 3000 Filialen des Schnellrestaurants erneuert.

Die umgebauten Lokale erhalten unter anderem digitale Menüanzeigen, Bestellterminals und Verbindungen zur Mobile-App. Entwickelt werden die Systeme ebenfalls von Franke - zusammen mit McDonald’s und Drittfirmen. Der Umsatz pro Gast sei in den Restaurants mit digitalen Bestellsystemen um bis zu 20 Prozent gestiegen, erklärte Franke-Inhaber Michael Pieper an der letztjährigen Medienkonferenz seines Unternehmens.