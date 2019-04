Die neue Chefjuristin solls richten

Das Gesetz kam mit einer überwältigenden Mehrheit durch; im Senat gab es sogar nur eine Gegenstimme. «Sie war eine überzeugende Anwältin», erinnerte sich später ihr Vorgesetzter John Yoo. «Sie lernte schnell. Nach 9/11 beschleunigte sie in Sachen Terrorismus in wenigen Tagen von null auf sechzig.»

Doch gerade diese Arbeit als eine der Architektinnen des Überwachungsgesetzes mache nun die Wahl in die Führung von Facebook überraschend, sagt Tim Wu, Rechtsprofessor an der Columbia Universität. Er kennt Newstead aus ihrer gemeinsamen Zeit als Rechtspraktikanten von Bundesrichter Stephen Breyer. Wu befürchtet, dass Zuckerberg sie nun als eine Art Pfand einsetzen könnte, um den Goodwill der Regierung Trump zu erlangen. «Ich bin besorgt, dass Facebook mit der Regierung kooperieren könnte.»

Mutter Krebsforscherin, Vater Berufsoffizier

Ob die Befürchtung begründet ist oder nicht, ist schwer zu beurteilen, da Newstead in ihrer langen Karriere in der Regierung und der Privatwirtschaft nur wenige öffentlich einsehbare Dokumente hinterlassen hat. Es gibt einige E-Mails mit dem konservativen Bundesrichter Brett Kavanaugh aus ihrer gemeinsamen Zeit in einer Anwaltskanzlei. Aber sie sind wenig aussagekräftig.

Auch über ihr Privatleben ist wenig bekannt. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Ihre Mutter war Krebsforscherin und ihr Vater Berufsoffizier. Aufgewachsen ist sie auf einer Militärbasis in New Jersey; und ihren Doktortitel als Juristin erwarb sie an der Elitehochschule Yale.

Zum letzten Mal in Erscheinung trat sie Ende 2017, als sie vor dem Senat erklären musste, warum die Regierung sich nicht dezidiert gegen die von Saudiarabien angeführte Blockade gegen den Jemen wehrte. Das Überwachungsgesetz von 2002 wollte sie aber nicht näher diskutieren. Elf demokratische Senatoren – unter ihnen die Präsidentschaftsanwärter Bernie Sanders, Kamala Harris und Elizabeth Warren – stimmten daraufhin gegen ihre Bestätigung als Chefjuristin des Aussenministeriums.