Buffetts Geist widersteht «Bankern mit ‹Bullshit-Ideen›»

Am 4. Mai findet in Omaha, dem Sitz von Berkshire Hathaway, das nächste Aktionärstreffen statt, erwartet werden 40'000 Aktionäre, die wie jedes Jahr hören wollen, was das «Orakel von Omaha» – wie Buffett voll Ehrfurcht genannt wird – ihnen wieder über den Kapitalmarkt und die Welt zu sagen hat.

Im Vorfeld des Treffens ist es der britischen «Financial Times» gelungen, ein ausführliches Interview mit ihm zu ergattern. Rund drei Stunden hat er, der selten mit Zeitungen spricht, sich Zeit dafür genommen. Thema waren seine Nachfolge, sein Investmentstil und die Probleme, die ein Unternehmensvermögen von mehr als 700 Milliarden Dollar – davon mehr als 110 Milliarden in Bargeld und bargeldähnlichen Anlagen – mit sich bringen.

Kein Gedanke an Rücktritt

Trotz seines hohen Alters macht Buffett klar, dass er noch lange weitermachen möchte. Er habe mit seiner Tätigkeit wohl «mehr Spass als jeder andere 88-Jährige der Welt», sagt er. Noch immer lebt er im gleichen Haus, das er 1950 gekauft hat, und arbeitet am gleichen Schreibtisch, den sein Vater vor 75 Jahren bereits benutzt hat. Mindestens dreimal pro Woche speist er laut eigenen Angaben bei McDonalds Chicken Nuggets. Und mit nur 25 Mitarbeitern besetzt Berkshire Hathaway ein einziges Stockwerk eines Bürogebäudes in Omaha.

Als Favoriten für die Nachfolge an der Spitze gilt einerseits der 56-jährige Greg Abel, der aktuell alle Beteiligungen ausserhalb des wichtigen Versicherungsbereichs von Berkshire leitet, und andererseits der in Indien geborene 67-jährige Ajit Jain – ein Cousin des einstigen Deutsche-Bank-Co-Leiters Anshu Jain. Auserkoren hat die beiden allerdings der 95-jährige Charlie Munger, Buffetts Vize und sein engster Vertrauter. Buffett selbst macht deutlich, dass ihm vor allem daran gelegen ist, dass die spezielle Kultur von Berkshire erhalten bleibt, und beide hätten diese «im Blut», sagte er in einem früheren Fernsehinterview. Wenn er einmal zurücktrete, sterbe oder geköpft werde, könnte der Verwaltungsrat seinen Nachfolger innerhalb eines Tages ernennen, sagte er im gleichen Gespräch in seiner gewohnten ironischen Art.

Buffett glaubt ohnehin nicht, dass der Erfolg des Unternehmens ohne ihn und seinen Namen leiden wird, zu sehr vertraut er der Kultur bei Berkshire Hathaway. Wenn er einmal weg ist, sei schon damit zu rechnen, dass es wegen «einer Parade von Investmentbankern mit ‹Bullshit-Ideen› zu einer Aufspaltung» kommen würde. Doch für eine lange Zeit würde sich niemand im Unternehmen diesem Druck beugen, ist der Starinvestor überzeugt.