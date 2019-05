Aktionäre nehmen Präsidenten von Meyer Burger unter Beschuss

Gehässige Worte gestern im Kongresszentrum in Thun. Dass Meyer Burger seine Aktionäre enttäuscht, ist zwar nichts Neues: Bereits zum siebten Mal in Folge schreibt der Maschinenhersteller rote Zahlen und kann entsprechend keine Dividende ausschütten.

Meyer Burger hat dank seiner Spitzentechnologie in der zukunftsträchtigen Solarbranche immer wieder Investoren gefunden, die frisches Geld eingeworfen haben. Doch nun hat der Verwaltungsrat einen dieser neuen Investoren gegen sich aufgebracht: Petr Kondrashev, ein russischer Milliardär mit Wohnsitz in Österreich. Er hält über seine liechtensteinische Firma Sentis Capital laut eigenen Angaben gut 6 Prozent an Meyer Burger und ist damit der grösste Aktionär.