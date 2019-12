Ukrainischer Oligarch in der Schweiz angeklagt

Martynenko und seinem Partner wird vorgeworfen, über den Schweizer Finanzplatz «in bandenmässiger Begehung» rund 2,8 Millionen Euro gewaschen zu haben. Der 58–jährige Martynenko hält sich vermutlich in der Ukraine auf, eine Auslieferung in die Schweiz hat die Bundesanwaltschaft nicht beantragt.

Geschäfte mit Tschechien, Konten in Zürich

Gegen Oligarchen aus der ehemaligen Sowjetunion wurde in der Schweiz schon oft ermittelt. Dass nun aber ein früherer Parlamentsabgeordneter angeklagt wird, ist eine Premiere. Wobei Martynenko offenbar Politik und Geschäft nicht wirklich trennen konnte oder wollte.

Als langjähriger Vorsitzender der Parlamentskommission für Energie und Nuklearpolitik soll Martynenko vor gut einem Jahrzehnt einen milliardenschweren Auftrag zur Modernisierung der uralten ukrainischen Kernkraftwerke ohne Ausschreibung an die tschechische Firma Skoda JS vergeben haben, die vom russischen Staatskonzern Rosatom kontrolliert wird. Im Gegenzug sollen ab 2009 von Skoda über Beraterverträge mehrere Millionen an Briefkastenfirmen in Besitz Martynenkos ausbezahlt worden sein. Ihre Konten hatten diese Firmen bei der Zürcher Bank Hottinger (sie ist mittlerweile bankrott) und bei Julius Bär.

30 Millionen Dollar für Uran-Deal

Im August 2013 eröffnete die Bundesanwaltschaft ein Strafverfahren gegen Martynenko wegen des Verdachts auf Geldwäscherei und Bestechung. Nun kommt es nach längerer Verzögerung, zu welche der Oligarch mit einer erfolglosen Anzeigen gegen den Staatsanwalt des Bundes entscheidend beitrug, doch zur Anklage. Martynenko hat die Vorwürfe stets bestritten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Martynenko spricht an einer Anhörung in Kiew – auch dort ist er angeklagt. Foto: Valentyn Ogirenko (Reuters)

Angeklagt ist Martynenko auch in seinem Heimatland Ukraine: Einerseits in jenem Fall, dessen Geldwäsche-Teil in der Schweiz verhandelt wird. Andererseits soll er über eine Handelsfirma in Österreich namens «Steuermann Investitions» beim Verkauf von kasachischem Uran an die Ukraine mitgeschnitten haben. Der ukrainische Staat musste das Material für seine Kernkraftwerke 25 Prozent über Marktpreis kaufen, Martynenko soll über seine ausländische Firma 30 Millionen Dollar kassiert haben.