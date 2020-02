Thiams letzter Gefolgsmann muss gehen

Am Donnerstag hat Tidjane Thiam seinen letzten Auftritt als CEO der Credit Suisse. Er darf noch einmal die Jahresresultate präsentieren. Angeblich recht gute, denn der Gewinn soll die Erwartungen übertreffen, hiess es aus dem Umfeld Thiams schon am WEF in Davos. Darum hat er sich in der Nacht zum letzten Freitag, als sein Rücktritt bekannt wurde, ein paar Tage Zugabe ausbedungen. Mit Thiam hat auch sein Verantwortlicher für Investor Relations und Kommunikation, Adam Gishen, seinen letzten Auftritt. Dies hat diese Zeitung aus CS-Quellen erfahren.