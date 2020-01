Thiam soll «schmutziges Material» verlangt haben

Gemeint ist Claudio de ­Sanctis, der heute für die Deutsche Bank in Zürich arbeitet. De Sanctis habe damals bei der CS das Europageschäft geleitet und einen Anstieg an Kunden und Vermögen vorweisen können. Thiam habe de Sanctis loswerden wollen, da er es nicht dulde, wenn andere Leute unter ihm stark würden. So habe er sich 2018 an Khan gewandt, de Sanctis’ damaligen Vorgesetzten. Thiam forderte Khan gemäss dem Zeitungsbericht auf, «schmutziges Material» zu sammeln.

«Komplett falsch und verleumderisch»

Dies wiederum soll bei Khan zu einem Loyalitätskonflikt geführt haben. Der mit de Sanctis befreundete Khan soll die Meinung vertreten haben, ein solches Gebaren gehe in Richtung Mobbing und zieme sich nicht. Iqbal Khan habe sich schliesslich geweigert, belastende Informationen zusammenzutragen. Thiam soll seinerseits diese Weigerung als illoyales Verhalten taxiert und darauf den Druck auf Khan erhöht haben, worauf der Streit eskalierte.

Thiam bestreitet die ­Vorwürfe auf Instagram, wie «Blick.ch» gestern Abend berichtete: «Die Aussage, ich hätte belastendes Material verlangt, ist komplett falsch und verleumderisch.»In den vergangenen Monaten sei vieles falsch interpretiert worden. Er glaube an die freie Meinungsäusserung. Doch nun sei genug. Er wolle nicht mehr schweigen. «Ab jetzt werde ich diese Plattform gelegentlich nutzen, wenn Unwahrheiten verbreitet werden.» Auch die CS wies die Vorwürfe als «falsch und rufschädigend» zurück.