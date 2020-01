Tesla ist an der Börse erstmals wertvoller als VW

Bei dem nun geschlagenen VW-Konzernchef Herbert Diess haben die Alarmglocken bereits vor einer Woche geschrillt, als er VW-Führungskräfte vor der wachsenden Konkurrenz durch Tesla warnte und auf einen schnelleren Wandel einschwor. «Der Sturm geht jetzt erst los», sagte er und kündigte für das Unternehmen ein «Aufholprogramm» an.

«Es spricht viel mehr dafür, dass in fünf Jahren Volkswagen wieder wertvoller ist als Tesla.»Autoanalyst Jürgen Pieper

Auch andere Autobauer reagieren und investieren derzeit in neue Technologien und alternative Antriebsformen. Autoanalyst Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler glaubt deshalb, dass die alteingesessenen Autobauer den Spiess auch wieder umdrehen könnten. «Es spricht viel mehr dafür, dass in fünf Jahren Volkswagen wieder wertvoller ist als Tesla», sagt der Experte.

Musk hegt Expanionspläne

Grund für den Höhenflug der Tesla-Aktie seien unter anderem die Expansionspläne von Tesla-Chef Elon Musk nach China und Europa. «Er expandiert ausgerechnet dorthin, wo die Autoindustrie zu Hause ist, nach Deutschland – was kein nichtdeutscher Hersteller seit ewigen Zeiten gemacht hat, weil sie die hohen Kosten gescheut haben. Er traut sich das zu», sagt Pieper. Zudem habe Tesla zuletzt mehr Wagen verkauft als erwartet und mit dem neuen Pick-up-Modell grosse Erwartungen geschürt.

Während Musk Gas gibt, kämpften viele andere Autobauer mit Altlasten – etwa der Aufarbeitung des Dieselskandals. So wie etwa Mercedes: Die Deutschen warnten am Mittwoch vor weiteren Milliardenkosten für Verfahren, welche im Zusammenhang mit dem Dieselskandal stehen. Doch trotzdem holen VW und Co. auf. «Die Alleinstellung von Tesla wird allmählich verschwinden, zumindest was die Elektrifizierung betrifft. Da kommen die anderen nach», sagt Pieper. Damit werde sich auch die aktuell hohe Bewertung von Tesla wieder relativieren, erwartet der Auto-Analyst.