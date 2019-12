Swisscom muss 186-Millionen-Strafe bezahlen

Das Handeln des Telekomkonzerns «kann angesichts der gesamten Umstände zumindest als fahrlässig bezeichnet werden», hält das Bundesgericht fest. Und was bedeutet das für die Konkurrenz und die Konsumenten? Mit ADSL, einer früheren Übertragungstechnologie der Telekommunikation, konnten auf Teilnehmeranschlussleitungen einige Megabit pro Sekunde übertragen werden. Heute sind längst Hochbreitbandtechnologien mit einem Vielfachen dieser Übertragungsgeschwindigkeit im Einsatz.

5G dürfte nach Meinung von Branchenkennern die Kabelnetze ersetzen. Technologisch ist es aber auch möglich, die Kabelnetze auf eine Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde zu bringen. In einem Interview mit der Sonntagszeitung erklärte Sunrise-Chef Olaf Swantee im Sommer, dass das langsame Netz ADSL oder schlechtes VDSL noch in in 22 Prozent der Schweizer Haushalte der Fall sei.

Trotzdem musste sich das Bundesgericht mit Swisscom und dem ADSL-Markt der Jahre 2005 bis 2007 befassen. Nicht nur die Vorabklärungen und Untersuchungen der Weko dauern meist mehrere Jahre. Daran schliessen sich oft viele weitere Jahre an Rekursverfahren an.

Kritik an der Wettbewerbskommision

Die Weko betreibe Wirtschaftshistorie, kritisierte Markus Saurer, Ökonom und Vorstandsmitglied im Carnot-Cournot-Netzwerk für Politikberatung in Technik und Wirtschaft, einem Think Thank mit Sitz in Liesthal (BL) in einem Beitrag in der «Finanz und Wirtschaft».

Kartellgesetzlichen Untersuchungstatbestände – mutmasslich unzulässige Abreden oder Verhaltensweisen marktmächtiger Unternehmen – würden bei der Untersuchungseröffnung häufig schon nicht mehr bestehen oder von den Untersuchungsadressaten sogleich aufgegeben werden. Wenn die Tatbestände schon am Anfang einer sehr langen Untersuchung nicht mehr gegeben seien, degeneriere der Vollzug des Kartellgesetzes «faktisch zur wirtschaftshistorischen Analyse und zum Akt der Vergangenheitsbewältigung (Busse) und hat mit den heutigen Märkten und Wettbewerbsproblemen nichts zu tun.»

Freude am Urteil hat immerhin die Bundeskasse: Bereits 2016 hat die Swisscom die 186 Millionen Franken überwiesen, wie der Konzern am Donnerstagabend mitteilte.