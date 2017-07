Zweifel an der Tausendernote

«Ich kann mir gut vorstellen, dass der internationale Druck, die 1000-Franken-Note aus dem Verkehr zu ziehen, sehr stark werden wird.» Das sagt Yvan Lengwiler, Professor für Nationalökonomie an der Universität Basel.

Wenn zudem die Inflation nicht ansteige – und immer mehr Bargeld gehortet wird, um es den Negativzinsen zu entziehen –, «dann wird die Schweizerische Nationalbank (SNB) möglicherweise zum Schluss kommen, dass die Emission derart grosser Noten nicht in ihrem Interesse ist». Schliesslich kann sie damit ihre eigene Geldpolitik der Negativzinsen untergraben.

Lengwiler schreibt dies nicht irgendwo, sondern in seinem ­Beitrag in der Festschrift der Nationalbank zum 75. Geburtstag von Ernst Baltensperger. Dieser hat die Geldpolitik in der Schweiz wie kein anderer geprägt. Und Lengwiler hat früher selber im SNB-Ressort Volkswirtschaftliche Stu­dien gearbeitet.

In Verruf

Grosse Banknoten sind in Verruf geraten, weil sie genutzt werden, um illegale Geschäfte und auch den Terrorismus zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund hat Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem erwirkt, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die 500-Euro-Note aufgibt. Die EZB stellt die Ausgabe des bislang grössten Euroscheins gegen Ende 2018 ein.

Singapur bringt bereits seit 2014 keine 10 000-Singapur-Dollar-Noten mehr in Umlauf. Damit wird die 1000-Franken-Note laut Lengwiler bald die weltweit zweitwertvollste Banknote sein, die noch herausgegeben wird. Dies nach der 10 000-Brunei-Dollar-Note, die derzeit umgerechnet einen Wert von rund 6900 Franken hat.

Die Nationalrätin Margret Kiener Nellen (SP, BE) hat mit einer Interpellation Druck ausgeübt auf den Bundesrat und die Nationalbank. Ob die 1000-Franken-Note nicht ein Reputationsrisiko für die Schweiz sei, wollte sie letztes Jahr wissen. Denn die Nachfrage nach 1000er-Noten sei stark gestiegen.

So hat deren Anteil am Notenumlauf weiter zugenommen auf 62,3 Prozent im Jahr 2016. Drei Jahre zuvor waren es noch 60,4 Prozent gewesen. Die Zahl der 1000-Franken-Noten stieg zugleich von 40 Millionen auf 45 Millionen. Das sind gut fünf 1000er-Noten pro Kopf in der Schweiz. Zum Vergleich: Beim 10er sind es rund neun Noten pro Kopf.

Sicherer Wert

Der Bundesrat erklärt den Nachfrageboom in erster Linie mit dem sicheren Wert von Frankennoten. Anleger könnten zudem geneigt sein, Guthaben vermehrt in Banknoten zu halten, um negative Zinsen auf Bankkonten zu umgehen.

Der Meldestelle für Geldwäscherei seien keine Verdachtsfälle bekannt, bei denen 1000-Franken-Noten relevant gewesen wären. Zudem seien die Sorgfaltspflichten für Banken und andere Finanzintermediäre bei Bargeldzahlungen verschärft worden.

Das vom Bundesrat vorgeschlagene Verbot von Bargeldzahlungen von über 100 000 Franken scheiterte aber im Parlament. Lengwiler hält in seinem Artikel aber fest, das Einzigartige an Bargeld sei dessen Anonymität: «Transaktionen, von denen Sie der Meinung sind, dass sie niemanden etwas angehen, wickeln Sie am besten in bar ab.»

Damit ist Bargeld auch nützlich zur Bezahlung von Schwarzarbeit oder zur Vermeidung der Mehrwertsteuer. Zahlen dazu, wie bedeutend das Bargeld für solche Machenschaften ist, gibt es naturgemäss nicht.

Die Nationalbank hält denn auch an ihrer wertvollsten Note fest: Ein Sprecher bekräftigte auf Nachfrage, die neue 1000er-Note werde im Verlauf des Jahres 2019 in Umlauf gebracht.

Der Druck der Scheine hat allerdings noch nicht begonnen. Zuerst kommt Mitte Oktober nach dem 50er und dem 20er die neue 10-Franken-Note in Umlauf. Diese ist im Gegensatz zum 1000er nicht umstritten. (Berner Zeitung)