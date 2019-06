So viel weniger verdienen Frauen als Männer bei Banken

Beim Arbeitgeberverband der Banken nimmt man die Ergebnisse der neuesten Umfrage zur Kenntnis. Die Lohngleichheit sei ein grosses Thema, so Balz Stückelberger, Geschäftsführer des Verbands. «Alle bisher bei Banken durchgeführten Detailanalysen zeigen aber keine systematische Lohnungleichheit in der Branche», so Stückelberger. Der Anteil an Männern in Kaderpositionen sei relativ hoch und der Frauenanteil tief, was zu hohen Bruttodifferenzen führe. Der nicht erklärbare Anteil sei aber kleiner als in anderen Branchen.

Der Verband bietet seinen Mitgliedern ein von der Universität St. Gallen entwickeltes Werkzeug an, mit dem sie die Lohnungleichheit entdecken könnten. «Wir sind eine der ersten Branchen, die ein Standardmodell anbieten, mit dem ein Unternehmen eine Lohnanalyse durchführen und Ursachen erkennen kann», so Stückelberger. Zudem würden bei einzelnen Banken Lebensläufe geschwärzt, damit Anstellungen oder Beförderungen nicht vom Geschlecht abhängig gemacht werden können.