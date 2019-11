Schweizweite Störung: Zahlterminals funktionierten nicht

Die Ursache der technischen Störung habe rasch gefunden werden können, sagt Praschl. Um 9:32 Uhr war der Fehler behoben. Die Systeme laufen seither langsam wieder an. Weil es in den 38 Minuten viele Zahlungsanfragen gegeben habe, die nicht durchgeführt werden konnten, gebe es nun noch eine Verzögerung beim Hochfahren.

Bis zum Mittagessen sollte aber alles wieder normal funktionieren, sagt Praschl, dann könne also mit der Karte gezahlt werden und es sei kein Bargeld nötig.

Bankomaten nicht betroffen

Six Payment Services verantwortet die Zahlterminals in der Schweiz und gehört seit November 2018 zu Worldline. Die Six Group AG hält einen Anteil von 27 Prozent am französischen Unternehmen.

Bankomaten waren von der Störung nicht betroffen, wie Six-Mediensprecher Julian Chan auf Anfrage sagt.

Die Six Group betreibt die Infrastruktur für den Finanzplatz Schweiz und hat den Hauptsitz in Zürich. Der Name der Firma steht für Swiss Infrastructure and Exchange.