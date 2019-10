Russlands Ungerechtigkeit

Der Regierung fällt es offenbar schwer, Geld sinnvoll auszugeben. Mit ihren Investitionen in Putins «nationale Projekte» liegt sie weit hinter Plan. Mit ihnen möchte der Präsident das Wachstum stärken und die Wirtschaft moderner machen. Dabei ist Putins Riesenprojekt so umfassend und so unübersichtlich, dass es offenbar weder das Publikum noch alle Minister verstehen. Die Projekte sind in 13 Bereiche unterteilt und sollen mehr als 360 Milliarden Euro kosten. Putin will neue Strassen bauen, in Schulen und Krankenhäuser investieren, er will Exporte stärken, Wälder retten und neue Kriegsdenkmäler errichten.