Raumfahrtfirma von Elon Musk vor Börsengang

Während Elon Musk mit seinem Unternehmen Tesla gerade sehr erfolgreich an der Börse unterwegs ist, gilt für sein zweites Unternehmen Spacex bislang: Der Börsengang ist kein Thema. Trotzdem kommt das Raumfahrtunternehmen dem Aktienmarkt jetzt ein wenig näher. Musk plant, das Satellitennetzwerk Starlink, das sich gerade im Aufbau befindet, auszugliedern und an Anleger zu verkaufen. Rund 240 kleine Satelliten befinden sich bereits im All, Tausende sollen noch hinzukommen. Starlink soll, so der Plan, Hochgeschwindigkeitsinternet auch dort verfügbar machen, wo es bislang fehlt. Schon in diesem Sommer sollten es erste Kunden nutzen können, sagte Spacex-Präsidentin Gwynne Shotwell zu privaten Investoren.