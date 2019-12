Medikamente sollen nach Wirkung bezahlt werden

Noch bevor die Zuständigkeiten der neuen Parlamentarier feststehen, hat der Verband der grossen Schweizer Pharmafirmen Interpharma sie nächsten Montag zu seiner Lobbyveranstaltung eingeladen. Viele von ihnen haben trotzdem zugesagt, wie René Buchholzer, Interpharma-Geschäftsführer, dieser Zeitung sagt. Was er den neuen Nationalräten sagen wird: Neue Biotech-Medikamente sollen in der Schweiz schneller zugelassen und erstattet werden. Und ihr Preis soll flexibler werden. Denn es ist mit einer Welle an Durchbruch-Therapien gegen Krebs und andere schwere Krankheiten zu rechnen, bei denen Preise von mehreren Hunderttausend Franken keine Ausnahme mehr bleiben dürften.