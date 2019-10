Pensionskassen-Affäre erschüttert die Schwyzer Kantonalbank

Berichte in mehreren Medien warfen in den vergangenen Tagen und Wochen kein gutes Licht auf Kennel. Dabei wurde klar, dass er sich auf Geschäfte mit dem schillernden Unternehmer Serge Aerne eingelassen hatte. Diese Zeitung machte unter anderem ein E-Mail publik, in dem Kennel an Aerne schrieb: «Kannst Du jetzt nicht 1 Millionen für Aerius locker machen?» Kennel sass damals im Verwaltungsrat der ­Aerius Holding AG. Das Geld floss tatsächlich: Die von Aerne gegründete Pensionskasse Phoenix überwies den Betrag in zwei Tranchen.

Dieser Zeitung liegen auch Hinweise vor, wonach der Anlageausschuss der Phoenix dieses Investment seriös geprüft hat. Doch Vertrauen und Reputation sind im Bankgeschäft von grosser Bedeutung. Bei Negativschlagzeilen wird ein Bankratspräsident rasch zur Belastung – selbst wenn ihm am Ende inhaltlich wenig nachgewiesen werden kann.

Gewiss hat Kennel aber zu viel Vertrauen geschenkt. Er erhoffte sich von Aerne ein Eintritts-ticket in das Pensionskassengeschäft. Für die Bank wäre das ein attraktives Geschäftsfeld, da aufgrund der anhaltend tiefen Zinsen die Margen im traditionellen Bankgeschäft gesunken sind. Aerne, der unter anderem im Immobiliengeschäft Geld verdient hat, gründete mit der Nova Vorsorge auch eine Firma, die Verwaltungsdienstleistungen an Pensionskassen verkauft. Die Schwyzer Kantonalbank beteiligte sich an der Nova. Informierte Kreise sprechen von einer Investition im Umfang von 2 Millionen Franken.

Namhafter Partner steigt ein

Die Beteiligung der renommierten Kantonalbank weckte Vertrauen. Deshalb fusionierte Anfang 2015 eine Pensionskassenverwalterin mit der Nova. Es entstand die Nova Vorsorge Holding, an der Aerne mit 31 Prozent beteiligt war. Die Nova bestand zuvor nur aus einem Rumpfteam – mit der neuen Partnerin kam ein Unternehmen mit 50 erfahrenen Angestellten hinzu.

Doch die Partnerschaft hielt nicht lange. Nur acht Monate später war den Beteiligten klar, dass es zur Trennung kommen muss. Mehrere Gründe werden genannt: unterschiedliche Geschäftsinteressen, manipulierte Zahlen und persönliche Unstimmigkeiten.

Für 9 Millionen Luft gekauft

Wie aus Gerichtsakten hervorgeht, wurde der Unternehmenswert der Nova Holding auf 17,5 Millionen Franken veranschlagt. Aerne wurde herausgekauft und erhielt für seinen Aktienanteil weitere 6 Millionen Franken ausbezahlt. Hinzu kam schliesslich ein vertraglich vereinbarter «Earn out» über 1 Million Franken.