Neue Clariant-Chefin ist in Sicht – und ein neuer Jobabbau

Der Spezialchemiekonzern Clariant will in einer ersten Welle 500 bis 600 Stellen abbauen, um so die verhaltene weltweite Nachfrage auszugleichen. «Mit den Einsparungen von 50 Millionen Franken werden wir das hoffentlich überkompensieren», sagt Verwaltungsratspräsident Hariolf Kottmann dieser Zeitung.