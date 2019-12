Nachtzüge: Österreicher wollen mit den Deutschen zusammenarbeiten

Die Österreichische Bahn (ÖBB) will im Nachtzuggeschäft mit der Deutschen Bahn kooperieren. «Wir sind in Gesprächen und würden es begrüssen, wenn die Deutsche Bahn als Kooperationspartner einsteigen würde», sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä der «Wirtschaftswoche» laut einem am Donnerstag veröffentlichten Vorabbericht. «Wir diskutieren derzeit unterschiedliche Kooperationsmodelle.»