Migros-Weihnachtssterne «aus der Region» kommen aus Afrika

«Die Pflege der Mutter­pflanzen ist sehr arbeitsintensiv; von ihnen werden ungefähr zwei Wochen alte Triebe geschnitten, die dann zur Aufzucht in die Schweiz ­geschickt werden», sagt Melanie Dürr von Max Havelaar. Per Flugzeug kommen sie in die Schweiz. Hier werden sie zunächst für vier Wochen in Jungpflanzenbetrieben gepflegt, bis sie genügend Wurzeln ausge­bildet haben.

Dann kommen sie in Gärtnereien, wo sie eingetopft werden und während bis zu sechzehn Wochen zur Verkaufsgrösse heranwachsen. Zum Schluss bilden sich während fünf bis sechs ­Wochen die roten, weissen oder rosa Blütenblätter aus. Dies ­passiert jedoch nur, wenn die Nächte länger als die Tage werden oder wenn mit abdunkelnder ­Folie künstliche Kurztage ­erzeugt werden. Insgesamt dauert es fast dreissig Wochen, bis die Pflanzen im Laden landen.

Nachhaltig oder regional?

Bei der Migros laufen die Weihnachtssterne primär unter dem Siegel «Aus der Region. Für die Region». Auch wenn die Jungpflanzen aus Afrika kommen und sogar teilweise Fairtrade-zertifiziert sind, wie ein Sprecher der Migros sagt. «Wir legen den ­Fokus in der Auslobung auf die Region und die Schweiz.» Denn der Grossteil der Kulturdauer der Pflanze liegt in der Schweiz.

Damit ein Weihnachtsstern zusätzlich das Suisse-Garantie-Label tragen dürfe, müsse er ab Jungpflanze in der Schweiz ­kultiviert werden, erklärt Othmar Ziswiler vom Gärtner-Unternehmerverband Jardin Suisse. Woher der Steckling kommt, spielt keine Rolle.

Coop bezieht die Weihnachtssterne unter anderem von der Farm Wagagai in Uganda.

Coop dagegen vermarktet dieses Jahr 90 Prozent der Weihnachtssterne unter dem Fairtrade-­Label. «Wir legen einen grossen Wert auf nachhaltige Produktion», sagt eine Sprecherin. Deshalb suchte Coop nach Möglichkeiten, das Sortiment an Fair­trade-Max-Havelaar-Pflanzen zu erweitern und so auch die Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern zu verbessern.