Mehr als 3000 Franken für das Super-Duell

Roger Federers Chancen stehen schlecht. Rafael Nadal ist in Paris eine Macht. Der 11-malige Roland-Garros-Sieger hat in Paris alle fünf Duelle gegen Federer gewonnen. Der Schweizer sieht das anders. Gegen jeden Spieler hat man eine Chance, so Federer nach dem Triumph gegen Stan Wawrinka. Auch Nadal könne am Freitag in Schwierigkeiten geraten oder krank sein. Vielleicht gebe es komplizierte Windverhältnisse, es könnte regnen oder aus einem anderen Grund zu Verspätungen kommen. Man wisse ja nie, so Federer. Und wenn die Sache so klar wäre, dann würde sich ja auch niemand die Partie anschauen wollen.