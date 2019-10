Megafusion erhöht den Druck auf Zulieferer

Durchschlagende Folgen seien für die Schweizer Zulieferer aber nicht zu erwarten, meinen übereinstimmend Branchenkenner. Auch positive Folgen sind denkbar: Der neue Autoriese dürfte seine Modellpalette standardisieren, sodass verschiedene Autos auf den gleichen Baukästen basieren. Der beliebte SUV Peugeot 3008 und Opels Grandland X zum Beispiel teilen sich bereits die gleiche Plattform. Wer als Zulieferer hier zum Zug kommt, dem winken grössere Stückzahlen.

Auf diesen Punkt verweist zum Beispiel Autoneum. Das Unternehmen fertigt Dämmplatten zur Wärme- und Geräuschdämmung. «Wir gehen davon aus, dass durch den Zusammenschluss zukünftig gemeinsame, globale Modellplattformen entwickelt werden, von denen Autoneum dank seiner weltweiten Präsenz mit 55 Produktionsstätten durchaus profitieren kann», erklärt ein Unternehmenssprecher. Und Preisdruck gebe es für die Zulieferbranche «seit je».

Düstere Perspektiven

Die grösseren Sorgen macht den Autozulieferern daher weniger die Elefantenhochzeit als die Absatzaussichten. Laut dem Center for Automotive Research sinken die Autoverkäufe in diesem Jahr um über 4 Millionen auf 79,5 Millionen. Weniger Autos heisst, dass die Hersteller weniger Teile brauchen. So sank zum Beispiel bei der Ems-Chemie, deren Absatz zu rund 60 Prozent von der Autoindustrie abhängt, in den ersten neun Monaten der Umsatz um 3,5 Prozent. Dennoch bekräftigte der Konzern seine Prognose, einen Betriebsgewinn in der Höhe des Vorjahres zu erwirtschaften.

Auch der Umstieg auf die Elektromobilität wird Spuren hinterlassen. So braucht ein E-Motor weniger Bauteile als ein Verbrenner. Zudem werden Autos zunehmend zu fahrenden Computern. Der Anteil der Software an der Wertschöpfung wird daher grösser, der Anteil der Hardware nimmt ab.