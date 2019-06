Krankenkassen machen Gewinne – wer profitiert?

In der Branche ist man sich uneins, weshalb die Kosten tiefer ausgefallen sind. Gemäss Felix Schneuwly vom Vergleichsdienst Comparis hat es mit einer Trendwende im stationären Bereich zu tun. «Die Spitäler verzeichnen teilweise deutliche Umsatzeinbussen», sagt er. Dies bedeute weniger Kosten für die Krankenkassen. Der Trend zu mehr ambulanten Eingriffen zeige Wirkung. Die Liste des Bundesamtes für Gesundheit mit sechs Operationen, die zwingend ambulant durchgeführt werden müssen, könnte ihn verstärken. Einige Kantone haben ein Dutzend Operationen auf ihrer Liste. Dort ist der Effekt höher.

Was machen die Kassen mit dem Geld?

Für Pius Zängerle, Direktor des Krankenkassenverbandes Curafutura, wirken nun die Eingriffe in den ambulanten Tarif. Bundesrat Alain Berset hat in den vergangenen Jahren mehrfach die Tarife der Spezialärzte gesenkt. Zudem hätten die Kassen ihre Kontrollen der Rechnungen von Ärzten und Spitälern laufend verschärft. «Das hat eine direkte Wirkung auf die Kosten und beeinflusst das Abrechnungsverhalten gewisser Leistungserbringer.» Die Reformen haben aber auch zu verzögerten Rechnungsstellungen geführt, sagt Santésuisse-Sprecher Manuel Ackermann.

Was machen nun die Kassen mit dem Geld? Da die Kassen von Gesetzes wegen keinen Gewinn ausschütten dürfen, fliesst der Überschuss des letzten Geschäftsjahres bei den meisten Kassen vollumfänglich in die Reserven. Drei Kassen machen eine Ausnahme: Die Assura, die Sympany und die Concordia haben angekündigt, einen Teil ihres Überschusses den Prämienzahlern zurückzuerstatten. Das Aufsichtsgesetz über die Krankenversicherung sieht diese Möglichkeit seit 2016 vor. Das Bundesamt für Gesundheit muss die Rückzahlungen allerdings noch genehmigen.

Die Krankenkasse Sympany aus Basel war Pionierin bei dieser Massnahme. Sie hat seit 2016 jedes Jahr in einigen Kantonen Rückzahlungen durchgeführt, 2016 im Aargau, in Freiburg und Schaffhausen, ein Jahr später in beiden Basel und letztes Jahr in insgesamt sieben Kantonen. Die Beträge beliefen sich 2018 zwischen 50 Franken für Berner Versicherte bis 370 Franken für Kunden aus dem Kanton Solothurn. Dieses Jahr hat die Concordia angekündigt, 108 Millionen Franken zurückzuzahlen.