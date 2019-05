Weshalb die Börsen unbeirrt an Trump glauben

Seit der Ankündigung des heute beschlossenen Schrittes sind die Börsen weltweit leicht getaucht – aber nicht in einem Ausmass, das auf eine grössere Sorge hinweisen würde. Immerhin sind sie nach kräftigen Anstiegen im laufenden Jahr auch hoch bewertet. Heute – und das mag besonders verwundern – notierten die europäischen Börsen bei der Eröffnung sogar im Plus – inklusive jener der Schweiz. Gemessen an den Futures-Preisen, die einen Hinweis auf die Eröffnungskurse an den US-Märkten liefern, dürften auch die US-Märkte heute nicht mit grossen Verlusten in den Handel starten.

Waren die Ängste vor dem Handelskrieg also nicht mehr als heisse Luft? Keineswegs! Börsen widerspiegeln Erwartungen. Und diese gehen offenbar noch immer davon aus, dass selbst die nun beschlossene Einführung der Zölle der US-Seite bei den aktuell in Washington stattfindenden Gesprächen mit dem chinesischen Vizepremier Liu He mehr Gewicht verleiht. Dass die Chinesen überhaupt in die USA zu Verhandlungen gereist sind, obwohl erste Berichte nach Trumps Drohung auf das Gegenteil hindeuteten, wird weithin als Zeichen dafür gewertet, dass sie am Ende den US-Forderungen nachgeben werden.

China wollte die Gesetze nicht ändern

Die bereits am Wochenende angedrohte weitere und bisher stärkste Zollmassnahme im Handelskrieg haben die Amerikaner schliesslich damit begründet, dass die Chinesen in den letzten Verhandlungsrunden bereits Vereinbartes wieder infrage gestellt hätten. Das gilt vor allem für Absicherungsmassnahmen der Vereinbarungen – etwa, dass die Chinesen auch ihre Gesetze so ändern, dass zum Beispiel Diebstahl von geistigem Eigentum nicht mehr möglich sein soll. Die Chinesen haben diese Darstellung zurückgewiesen. Sie hätten keineswegs zurückbuchstabiert. Gesetzesänderungen könnten nicht per Handelsvertrag beschlossen und eingeführt werden. Auf die heute von Trump beschlossenen Massnahmen haben sie überdies bereits eine Vergeltung angekündigt, ohne diese genauer zu benennen.

Für die weiterhin optimistischen Erwartungen an den Kapitalmärkten spreche auch der «Trump-Put», schrieb Neil Irwin, ein Kommentator der «New York Times». In Anspielung auf die Derivatemärkte – wo Put-Optionen vor fallenden Aktienkursen schützen – meinte er damit, dass der US-Präsident bisher zur Genüge deutlich gemacht hat, dass er alles zu tun bereit ist, damit die Aktienmärkte nicht einbrechen. Denn an ihnen misst er den Erfolg seiner Politik, wie auch am Wachstum der US-Wirtschaft. Deshalb hat er unter Missachtung von deren Unabhängigkeit grossen Druck auf die US-Notenbank ausgeübt, die Zinsen nicht mehr weiter zu erhöhen, denn höhere Zinsen sind Gift für die Börsen.

Niemand kann sich entziehen

An den Aktienmärkten scheint die Überzeugung tatsächlich verbreitet zu sein, dass der Präsident nichts tun wird, was die Kurse und die Wirtschaft einbrechen lässt. Doch bleiben die heute beschlossenen Massnahmen in Kraft und – noch schlimmer – macht Trump seine Drohung ebenfalls wahr, künftig gleich alle Importe aus China mit hohen Zöllen zu belegen, dann sind die befürchteten Folgen nicht zu vermeiden. Leiden werden aber nicht nur die direkt betroffenen beiden Volkswirtschaften, sondern die Weltwirtschaft generell.