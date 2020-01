USA und China unterzeichnen erstes Teilabkommen im Zollstreit

Die USA und China haben ihren monatelangen Handelsstreit am Mittwoch mit der Unterzeichnung eines ersten Teilabkommens entschärft. Vor über 200 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Regierung und diplomatischen Zirkeln unterschrieben US-Präsident Donald Trump und der chinesische Vize-Ministerpräsident Liu He im Weissen Haus ein 86 Seiten langes Dokument unterschreiben. Trump will den Deal dieses Jahr im Wahlkampf nutzen. China soll Insidern zufolge deutlich mehr Energie, Industriegüter, Agrarerzeugnisse und Dienstleistungen in den USA einkaufen, um das riesige Handelsdefizit der USA zu verringern.