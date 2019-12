USA drohen Frankreich mit Zöllen auf Käse und Champagner

Die Zollankündigung der USA hat besonders vor dem Hintergrund des Treffens von US-Präsident Trump und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Dienstag Bedeutung. An einer gemeinsamen Pressekonferenz in Paris erklärte Trump zu den Plänen seiner Regierung besänftigend, man werde wahrscheinlich eine gemeinsame Lösung finden.

Die Massnahmen der Amerikaner sind die Antwort auf eine Steuer, die Frankreich im laufenden Jahr auf Erlöse von Internetgesellschaften erhebt. Dabei handelt es sich nicht nur, aber zum grössten Teil um US-Firmen wie Google, Apple, Facebook oder Amazon. Die amerikanische Regierung sieht darin eine «unvernünftige und diskriminierende Belastung für den US-Handel». Trump stört sich vor allem daran, dass ein fremdes Land US-Firmen besteuert.

Könnte zukünftig für US-Amerikaner ein teurer Spass werden: Traditioneller französischer Käse wird auf dem Biomarkt in Chambéry verkauft. Foto: Emrah Oprukcu (Getty Images)

Frankreich sieht in den Steuern eine Massnahme, um die Steuergerechtigkeit zu verbessern. Im Unterschied zu anderen Unternehmen, die in der EU durchschnittlich mit einem Steuersatz von 23,2 Prozent belastet werden, liegt der Satz bei Internetunternehmen gemäss der französischen Regierung nur bei 9,5 Prozent.

Weitere Länder im Fokus

Eine Anpassung der Besteuerung von Internetunternehmen haben neben Frankreich auch Österreich, Italien und die Türkei eingeführt oder geplant. Die USA kündigen deshalb die Prüfung von Massnahmen gegen diese drei Länder an. Vorgeprescht ist Frankreich mit den Steuern, weil bisher ein von diesem Land bevorzugtes internationales Vorgehen gescheitert ist. Geplant war eine Lösung im Rahmen des Clubs der Industrieländer OECD.

Zur Auseinandersetzung mit China erklärte Trump am Dienstag, er sehe keine Eile, mit den Chinesen zu einer Einigung zu kommen.

Das von den USA beabsichtigte Vorgehen gegen Frankreich ist nur der letzte Hinweis auf eine neue Verschärfung im Handelskrieg. Zur offenen Auseinandersetzung mit China erklärte Trump am Dienstag, er sehe keine Eile, mit den Chinesen zu einer Einigung zu kommen. Das bezieht sich auch auf ein weitum erwartetes Zwischenabkommen.