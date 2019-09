Senkt die US-Notenbank erneut die Zinsen?

Der Handelskrieg mit China belastet die US-Wirtschaft. Die Notenbank Fed versucht einen Konjunktureinbruch zu verhindern. Analysten zufolge will die US-Notenbank Fed mit einer weiteren Zinssenkung einen drohenden Konjunktureinbruch verhindern. Investoren erwarten mehrheitlich, dass die Zentralbanker bei ihrer Sitzung am (heutigen) Mittwoch eine Senkung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte beschliessen werden. Ende Juli hatte das Fed den Leitzins bereits in gleichem Masse auf die Spanne von 2 bis 2,25 Prozent reduziert.