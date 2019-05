Pensionskassen hatten ihr schlechtestes Jahr seit 2008

«Pensionskassen sollten sich nicht zu sehr an kurzfristigen Entwicklungen orientieren», sagte Studienleiter Jürgen Rothmund bei der Vorstellung der Studie am Freitag in Zürich. Solide könne man aktuell mit 2,3 Prozent Renditeperspektive rechnen. «Die Zinsversprechen von 3,1 Prozent, die derzeit den Neurentnern gegeben werden, werden teilweise von den jüngeren Versicherten finanziert.»

Pensionskassen können anders als Vollversicherungen höhere Anlagerisiken eingehen. Weil risikobehaftete Anlagen wie Aktien im vergangenen Jahr schlecht rentierten, erzielten die Pensionskassen 2018 eine negative Rendite von 2,7 Prozent. Das ist das schlechteste Ergebnis seit dem «Finanzkrisenjahr» 2008, als ein Verlust von 12,8 Prozent resultierte, wie die Autoren der Studie betonten. In den ersten vier Monaten 2019 wuchsen die Vermögensanlagen durch die deutliche Erholung wieder um 6,5 Prozent. Das Jahrzehnt nach der Finanzkrise (2009-2018) erbrachte im Schnitt eine Rendite von immerhin 4,3 Prozent.

Diese volatile Entwicklung der vergangenen Monate lässt sich auch am durchschnittlichen Deckungsgrad der Pensionskassen ablesen. Dieser ging im Vorjahr auf 102,7 Prozent von 108,0 Prozent Ende 2017 zurück. Aktuell wird er wieder auf 108,5 Prozent geschätzt.

Gesunkenes Renditeniveau

Arbeitnehmer haben 2018 eine durchschnittliche Verzinsung von 1,4 Prozent erhalten nach noch 2,2 Prozent im Vorjahr. Der gesetzlich vorgegebene BVG-Mindestzins beträgt 1,0 Prozent und der technische Zinssatz ging auf 2,1 Prozent von 2,2 Prozent zurück. Letzterer wird zu zwei Drittel aus dem arithmetischen Mittel der durchschnittlichen Anlagerenditen der letzten 20 Jahre berechnet und zu einem Drittel aus der aktuellen Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen.

Gegenüber der Mindestverzinsung gab es somit eine Zusatzverzinsung 2018 von 0,4 Prozent verglichen mit 1,2 Prozent im Vorjahr. Ursache für die kleinere Zusatzverzinsung dürften die Kursverluste im vierten Quartal 2018 gewesen sein. Dies habe auch dazu geführt, dass rund 9 Prozent der Kassen Ende 2018 in Unterdeckung waren, ein Wert, der sich aktuell wieder auf rund 1 Prozent verringert haben dürfte, wie es weiter hiess.