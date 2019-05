Die Schweiz steht bei Exporten besser da als die USA

Die Schweizer Ausfuhren in die USA haben sich zudem im laufenden Jahrzehnt beinahe verdoppelt. Und die USA haben auch im Verhältnis zu anderen Absatzmärkten der Schweiz deutlich zugelegt. Im Jahr 2010 lag ihr Anteil an den Gesamtexporten der Schweiz erst bei 10 Prozent. Jetzt sind die USA nach Deutschland der wichtigste Export- und Importpartner der Schweiz.

Schweiz steht auf Beobachtungsliste

Da die Warenausfuhren der Schweiz die Einfuhren deutlich übersteigen, weisen die USA gegenüber der Schweiz im Jahr 2018 ein hohes Aussenhandels­defizit von mehr als 19 Milliarden Franken aus – und dieses Defizit hat zudem seit 2016 noch um mehr als ein Drittel zugenommen. US-Präsident Donald Trump hat immer wieder deutlich gemacht, dass er Defizite seines Landes gegenüber anderen als Verlust und Ausdruck unfairer Handelspraktiken sieht.

Das US-Defizit gegenüber der Schweiz – aus Schweizer Sicht ein Handelsüberschuss – sowie die hohen Überschüsse der Schweiz in ihrem Aussenhandel generell sehen die Amerikaner daher als Hinweis für ein unfaires Gebaren: Unter anderem deshalb steht die Schweiz zusammen mit China, Deutschland und weiteren Ländern auf einer Beobachtungsliste wegen möglicher unfairer Praktiken.

Nummer 1 bei Direktinvestitionen

Anders als im Warenhandel sieht das Bild bei den Dienstleistungen aus, die allerdings wertmässig weniger ins Gewicht fallen. Hier verzeichnen die Amerikaner gegenüber der Schweiz einen Überschuss. Gemäss US-Angaben belief sich dieser im Jahr 2017 auf 10 Milliarden Dollar. Auch dieser US-Überschuss ist in jenem Jahr deutlich angestiegen: um rund 16 Prozent gegenüber 2016.

Noch deutlicher wird die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen, wenn auch die Ebene der Unternehmen mit einbezogen wird. 2017 beliefen sich die Direktinvestitionen von Schweizer Firmen in den USA auf 253 Milliarden Franken. Ein Fünftel aller Schweizer Direktinvestitionen fliessen in die USA – so viel, wie in kein anderes Land. Und nur sechs Länder investieren mehr dort. Selbst in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich zusammengenommen investieren Schweizer Firmen nur halb so viel wie in den USA. Gemäss US-Daten beschäftigen Schweizer Unternehmen in den USA 463'000 Personen. Allein der Nahrungsmittelkonzern Nestlé gibt an, in den USA rund 50'000 Beschäftigte zu haben – in der Schweiz sind es 10'000.