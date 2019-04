Schweizer Börse steigt auf Allzeithoch

Nach den Gewinnen der vergangenen Woche griffen die Anleger verstärkt zu als sicher geltenden Werten wie Novartis, Roche oder Nestle. Taktangebend war zudem die laufende Berichtssaison zum ersten Quartal sowie zahlreiche Analystenstudien im Nachgang zu den publizierten Ergebnissen.

Entwicklung des SMI seit 1988. Chart: Finanz und Wirtschaft (fuw.ch)

Grösster Gewinner waren die Titel von Lonza mit einem Plus von gut vier Prozent. Der Pharmazulieferer profitierte von positiven Analystenkommentaren. Die Pharmakonzerne Roche und Novartis legten 1,6 und 1,2 Prozent zu. Novartis will am Mittwoch seine Quartalsbilanz vorlegen. Analysten erwarten einen Rückgang beim bereinigten Reingewinn.

Nestle-Aktien legten 1,2 Prozent zu. Auch dem Nahrungsmittelkonzern kamen positive Kommentare nach Vorlage von Quartalszahlen vergangene Woche zugute.

Zu den Verlierern zählten hingegen Finanzwerte: Die Titel der Credit Suisse gaben am Tag vor der Quartalsbilanz 1,5 Prozent nach. Die Aktien der Konkurrentin UBS verloren 0,4 Prozent. Sie will ihre Bilanz am Donnerstag vorlegen und hatte bereits vor rückläufigen Erträgen in wichtigen Geschäftsteilen gewarnt.