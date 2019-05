EU kauft mehr Gas aus den USA, obwohl es teurer ist

Im Handelskonflikt mit den USA hat die EU eine Kernforderung von US-Präsident Donald Trump erfüllt. Seit dessen Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Juli 2018 importierten die EU-Staaten deutlich mehr Flüssiggas (LNG) aus Amerika. Das teilte die EU-Kommission am Donnerstag auf einer Konferenz in Brüssel mit, an der auch US-Energieminister Rick Perry teilnahm.