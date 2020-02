Hilfe! Ist meine Frau kaufsüchtig?

1. Meine Tochter ist 18 Jahre alt. Sie ist vor kurzem nach Zürich gezogen und lebt in einer WG. Immer wieder verlangt sie von mir Geld. Letzte Woche wollte sie 10'000 Franken. Zudem hat sie Betreibungen in mir nicht bekannter Höhe. Was soll ich machen?

Ja nicht das Geld überweisen. Ziehen junge Erwachsene aus dem Elternhaus, so droht bei einigen die finanzielle Katastrophe. Plötzlich sind die Jungen auf sich allein gestellt, und es fällt vielen schwer, finanziell seriös zu planen. Rücklagen für Versicherungsprämien oder Steuern werden vergessen oder ignoriert. Die jungen Erwachsenen sind dann oft rasch überschuldet.