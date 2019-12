Hayek erwägt Schadenersatzklage

Uhrwerke sind das Herzstück von Zeitmessern. Sie bringen Uhren überhaupt erst zum Ticken.

Für kleine Marken überwiegt die Unsicherheit, ob sie rechtzeitig an die begehrten Bestandteile kommen. «Normalerweise geben wir die Bestellungen im Sommer auf und erhalten die Lieferung in der darauffolgenden Periode von Februar bis März», sagt François Zahnd, Chef von Fashiontime. Zum Unternehmen in Nidau bei Biel gehören Marken wie Votum und Aurea.

Wartezeiten für Uhrenliebhaber

Nun müsse die Swatch Group die Produktion erst anwerfen, da sie bis zum Entscheid der Wettbewerbskommission zugewartet habe. Zahnd rechnet deshalb damit, dass er im kommenden Jahr die Uhrwerke für seine Produkte verspätet erhält. «Das würde bedeuten, dass unsere Kunden auf ihre bestellten Uhren warten müssen.»

Breitling teilt mit, dass die Marke für das Jahr 2020 den Bedarf an Uhrwerken mit der Produktion eigener Kaliber und zugekaufter Werke abdecken könne. «Wir hoffen, dass die Wettbewerbskommission im Sinne der Uhrenindustrie schnell entscheidet und dabei den Bezug von ETA-Werken wieder erlaubt», sagte eine Sprecherin von Breitling.

Richemont wollte keine Stellung nehmen.

Die Massnahme tritt am 1. Januar 2020 in Kraft und gilt so lange, bis die Wettbewerbskommission einen endgültigen Entscheid getroffen hat. Ein solcher sei voraussichtlich für den kommenden Sommer zu erwarten, sagt Kommissionsdirektor Patrik Ducrey.

Der Markt für mechanische Uhrwerke soll 2020 vollständig liberalisiert werden. Mit ihrem Eingreifen will die Wettbewerbskommission erreichen, dass Uhrenmarken ihre Abhängigkeit von der Swatch Group verringern. Die Konzerntochter ETA im solothurnischen Grenchen stellt die Uhrwerke her. Zum Weltmarktführer gehören aber auch Marken wie Breguet, Omega, Longines und Swatch.