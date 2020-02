Grossbrand schockt Schallplatten-Hersteller

Die wenigsten Käufer von Schallplatten dürften bisher etwas von dem kalifornischen Zulieferer Apollo Masters gehört haben. Jetzt hat es dort gebrannt. Das könnte für die Vinylbranche schlimme Folgen haben.

Das Unternehmen Apollo Masters, das die in der Produktionskette wichtigen lacküberzogenen Rohlinge für Vinyl-LPs herstellt, teilte auf seiner Internetseite mit, ein verheerendes Feuer habe «katastrophalen Schaden» an seiner Produktionsstätte und Lagerhalle in Banning angerichtet. Wie es mit dem Unternehmen weitergehe, sei ungewiss. Lokalen Medienberichten zufolge ereignete sich der Brand bereits am vergangenen Freitag.