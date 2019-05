Wo bei Fonds versteckte Gebühren lauern

Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 18 May 2019 02:50:24 +0000)

Ich besitze 500 Anteile des Swiss Immo-Fonds seit der Gründung. Jetzt bin ich nicht sicher, ob dieser Fonds künftig Kursverluste macht, und ob ich verkaufen soll. Auch wegen meines vorgerückten Alters von 88 Jahren. Was ist Ihre Meinung. M.K.

Der von der Migros Bank angebotene Swiss Immo-Fonds ist ein klassischer Immobilienfonds, der sein Kapital fast vollständig in Immobilien investiert. Dabei werden die Gelder von der für die Fondsführung beauftragten UBS allerdings nicht direkt in Liegenschaften angelegt, sondern in andere Immobilienfonds und an der Börse kotierte Immobilienaktien. Rund 64 Prozent der Mittel stecken in anderen Immobilienfonds etwa von der CS und der UBS sowie rund ein Drittel in Immobilienaktien und der Rest in liquiden Mitteln.