Wie Sie ETFs optimal einsetzen

Von Martin Spieler (publiziert am Sat, 10 Aug 2019 02:50:02 +0000)

Ich möchte ein Teil meines Vermögens im Umfang von 100’000 Franken schwerpunktmässig in ETFs anlegen. Meine Anlagestrategie ist langfristig auf über 10 Jahre ausgerichtet, mit einer mittleren Renditeerwartung von 3 bis 5%. Ich bin auf das Geld nicht angewiesen, möchte aber mit einem durchschnittlichen Risiko anlegen. Dabei plane ich, in die folgenden drei ETFs zu investieren: iShares SMIM (Valor 1985280), iShares SMI (Valor 889976) und iShares Nasdaq 100 (Valor 10737617). Was empfehlen Sie dazu? H.F.