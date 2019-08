Wertzuwachs bei Immobilien kann trügen

Die Preise für Wohnliegenschaften sind in den letzten Jahren in der Schweiz in der Tat stark gestiegen – insbesondere in wirtschaftlich starken Regionen wie Zürich oder Genf. Zur Preissteigerung beigetragen haben die rekordtiefen Zinsen. Sie machen die Fremdfinanzierung von Immobilien eher erschwinglich und führten bei privaten und institutionellen Investoren zu einem Anlagenotstand, sodass diese vermehrt auch Mehrfamilienhäuser als Renditeobjekte erworben hatten.

In letzter Zeit mehren sich allerdings die kritischen Stimmen zu den Preisen bei Renditeliegenschaften. Sowohl die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma als auch die Nationalbank warnen gerade bei Mehrfamilienhäusern vor einer möglichen Preisblase. Sie selbst sind in der komfortablen Lage, dass Sie vom Preisanstieg profitieren, sollten sich aber bewusst sein, dass die Preise auch wieder sinken könnten.

Dieser Aspekt ist in der Verhandlung mit Ihrer Bank wichtig, wenn es darum geht, Ihre bestehende Hypothek auf dem Mehrfamilienhaus zu erhöhen. Aufgrund der Warnungen der Finma und der Nationalbank sind Banken bei der Erhöhung von Festhypotheken bei preislich stark gestiegen Renditeliegenschaften etwas vorsichtiger geworden. Dennoch sehe ich in Ihrem Fall eine gute Wahrscheinlichkeit, dass die Bank Hand bietet für eine Erhöhung der Hypothek, da die Liegenschaft nicht zu stark belastet ist. Je nach aktueller Schätzung des Objekts seitens der Bank haben Sie mehr oder weniger Spielraum.

Entscheidend ist allerdings nicht nur der Wert, den Sie bei einem Verkauf auf dem Markt realisieren könnten, sondern vor allem auch die Rendite, die Sie dank der Mieteinnahmen mit der Liegenschaft erwirtschaften. Wenn Sie die Hypothek erhöhen, schmälert dies allerdings Ihre Rendite. Da die Zinsen wohl noch länger tief bleiben, ist dies in der Regel gut tragbar. Wenn in Ihrem Fall sowohl Wert und Rendite stimmen, sollte es möglich sein, dass Sie einen Teil Ihres Kapitals, das derzeit im Mehrfamilienhaus gebunden ist, für sich liquide machen können, indem sie die Hypothek aufstocken.

Dieses Kapital können Sie einerseits für die Erneuerung der Fenster in Ihrer zweiten Liegenschaft nutzen oder auch das vorbezogene Kapital wieder in Ihre Pensionskasse einzahlen. Vor allem Letzterem würde ich eine hohe Priorität zuordnen. Durch einen Vorbezug schwächt man nicht nur seine Altersvorsorge, sondern ist meistens auch mit schlechteren Versicherungsleistungen im Falle von Invalidität oder Todesfall konfrontiert. Beide Nachteile könnten Sie elegant kompensieren, indem Sie wieder Geld in die Pensionskasse einzahlen.