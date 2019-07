Warum Sie nie alles auf eine Karte setzen sollten

Darum ist beim Geld anlegen generell eine breite Diversifikation auf verschiedene Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, Immobilien oder Rohstoffe sehr wichtig. Besonders aber eine breite Streuung auch bei den Aktien.

Mit Novartis vergleichbar sind im Schweizer Aktiensegment am ehesten die beiden anderen Schwergewichte aus dem Swiss Market Index, nämlich Roche und die von Ihnen erwähnte Nestlé. Anders als der Pharmariese Roche fokussiert sich Nestlé auf Nahrungsmittel. Novartis, Roche und Nestlé sind stark global ausgerichtet, verfügen über eine starke Kapitalbasis und zahlen eine attraktive Dividende.

Die anderen von Ihnen erwähnten Papiere sind aus meiner Sicht nicht direkt mit Novartis vergleichbar. Der Luxusgüter- und Uhrenhersteller Richemont ist mit seinen Aktien zwar ebenfalls im Swiss Market Index vertreten. Das Unternehmen ist aber anders als Novartis stark von der Konjunktur und von den Verkäufen in Asien abhängig, was sich in erheblichen Kursschwankungen im Zuge der Diskussionen rund um den Handelsstreit zwischen den USA und China gut zeigte.

Mit einem Kauf der ebenfalls von Ihnen erwähnten Banque Cantonale Vaudoise BCV und der Bâloise würden Sie Aktien aus dem Banken- und Versicherungssektor erwerben. Das wäre ebenso wie Richemont komplementär zu Novartis. Die BCV und Bâloise halte ich für gut geführt und beide Titel zeichnen sich ebenfalls durch eine ansprechende Dividendenrendite aus.

Mit all diesen Papieren zusammen können Sie die Diversifikation zwar verbessern und Ihr Klumpenrisiko etwas senken. Optimal ist Ihre Diversifikation dennoch nicht.

Eine bessere Diversifikation erreichen Sie, indem Sie einen Anlagefonds oder einen Exchange Traded Fund kaufen, der den gesamten Schweizer Aktienmarkt abdeckt. Allerdings sollte man nicht nur alleine in Schweizer Aktien investieren, sondern auch international diversifizieren. Auch das ist einfach und günstig durch Anlagefonds und ETFs möglich.