Wann ist endlich Schluss mit Negativzinsen?

Damit hat Schweden anders als die SNB kurzerhand Schluss gemacht mit der auch im Norden umstrittenen Politik der Negativzinsen.

Die Ausgangslage zwischen den beiden Ländern ist allerdings grundverschieden. Die schwedische Krone ist schwach, der Franken indes stark. Während sich die Krone zum Euro seit Jahren abgewertet hat, hat sich der Franken zum Euro aufgewertet. Der Franken ist anders als die Krone aufgrund seiner Stabilität ein Fluchthafen der Investoren, die Sicherheit suchen in unsicheren Zeiten.

Die Schweizerische Nationalbank stuft den Franken nach wie vor als zu hoch bewertet ein und kämpft gegen eine weitere Erstarkung des Frankens. Schweden hingegen tut sich mit der schwachen Krone schwer und wünscht sich sogar eine stärkere Währung.

Die Negativseite der schwachen Währung in Schweden ist, dass über die Importe Inflation importiert wird. Die Teuerung ist denn auch in Schweden deutlich höher als in der Schweiz, wo sie mit 0,4 Prozent nach wie vor gering ist. In Schweden bewegt sich die Teuerung immer mehr in Richtung 2 Prozent.

Auch sind die Negativzinsen in der Schweiz mit minus 0,75 Prozent weit stärker im Minusbereich als in Schweden, wo sie zuletzt bei minus 0,25 Prozent notierten. Wenn die Schweiz in einem Schritt von minus 0,75 Prozent auf 0 Prozent Zins gehen würde, hätte das wohl eine starke Aufwertung des Frankens zur Folge.

Ich habe mich an dieser Stelle mehrfach kritisch über die Negativzinsen und die nachteiligen Folgen dieser Politik für die Sparer und Versicherten, die Altersvorsorge und die Pensionskassen geäussert. Dennoch stufe ich Schweden nicht als Vorbild für die Schweiz ein, um brüsk aus den Negativzinsen auszusteigen. Die Voraussetzungen von Schweden und der Schweiz sind bei der Geldpolitik völlig unterschiedlich.