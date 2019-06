«Teure Wette gegen die SNB»

Der Franken hat in den letzten Wochen zum Euro zugelegt. Teils lag der Kurs wieder bei 1.11. Gründe gibt es genug: Die Weltkonjunktur schwächelt, der Handelsstreit USA-China schürt Ängste und Fed-Chef Jerome Powell lässt durchblicken, dass eine Zinssenkung in den USA nicht ausgeschlossen ist. Und sollte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag über eine lockere Geldpolitik referieren könnte das zusätzlich Bewegung in die Kurse bringen (zum Artikel). Was bedeutet das für den Devisenhandel? Wie reagieren auf die Schwankungen? Muss man sich auf Aktionen der Schweizerischen Nationalbank einstellen?