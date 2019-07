Teure Fonds: Nutzen Sie günstigere Alternativen

Der UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-acc ist ein klassischer Strategiefonds, der das Kapital nach den Grundsätzen der Portfoliotheorie weltweit in in Aktien, erstklassige Obligationen und Geldmarktinstrumente investiert. Rund die Hälfte des Geldes ist in Aktien angelegt und der Rest in Anleihen und Geldmarktpapieren.

Das Problem ist, dass Sie angesichts der tiefen Zinsen auf sicheren Anleihen und auf Geldmarktinstrumenten erst recht kaum eine vernünftige Rendite erzielen. Obligationen von sicheren Schuldnern in Schweizerfranken sind sogar ein Minusgeschäft. Immerhin nutzt der Fonds auch Anleihen in Fremdwährungen. Doch auch mit diesen liegen nur geringe Renditen drin.

Im vergangenen Jahr verzeichneten praktisch alle grossen Anlageklassen wie Obligationen, Aktien, Immobilien oder Rohstoffe eine negative Performance. 2018 war ein miserables Anlagejahr. Auch Strategiefonds von anderen Anbietern erreichten keine positive Performance.

Deutlich besser sieht es in diesem Jahr bei den Aktien aus. Grösste Positionen des Fonds im Aktienbereich sind die Schweizer Börsenschwergewichte Roche, Novartis und Nestlé. Alle drei Titel haben sich in diesem Jahr stark erholt.

Ihr Pech war, dass Sie vor einem Jahr zu einem schlechten Zeitpunkt in den Fonds eingestiegen sind und zuerst einmal erhebliche Buchverluste einstreichen mussten. Die Erholung an den Aktienmärkten seit Jahresbeginn nützt zwar auch dem UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced. Weil aber nur die Hälfte des Geldes in Aktien fliesst, wird der positive Effekt der Börsenerholung stark abgedämpft. Aufgrund der breiten internationalen Diversifikation würde ein Währungsrisiko bestehen. Dieses wird von der Fondsleitung aber gegenüber Ihrer Referenzwährung Schweizerfranken abgesichert.

Das allerdings gibt es nicht gratis und trägt mit dazu bei, dass der Fonds punkto Gebühren recht teuer ist. Mit einer Gesamtkostenkennziffer Total Expense Ratio von 1,67 Prozent gehört der Fonds definitiv nicht zu den günstigen Fonds. Diese Gebühren schmälern Ihre Rendite und werden auch dann verrechnet, wenn der Fonds nicht erfolgreich war.