So sehen Versicherte die Reform der 2. Säule

Viel Vermögen, wenig Wissen

Als weiteres Ergebnis zeigt die Umfrage, dass die Bevölkerung heute etwas besser über die berufliche Vorsorge Bescheid weiss als noch vor einigen Jahren. Doch wie Rutsch feststellt, gibt es immer noch erhebliche Wissenslücken. Das ist bemerkenswert, da die meisten Versicherten in ihrer zweiten Säule am meisten Vermögen angespart haben.

Wenn beispielsweise eine Mutter oder ein Vater zugunsten des Kindes für eine gewisse Zeit auf bezahlte Arbeit verzichtet, entsteht eine Lücke in der beruflichen Vorsorge. Als möglichen Schritt, diese Lücke zu schliessen, nannten die meisten Einzahlungen in die dritte Säule. «Offenbar ist nur wenigen bewusst, dass sie grössere Summen in die zweite Säule einzahlen und damit zusätzlich auch Versicherungsleistungen stärken können, zum Beispiel für den Fall einer Invalidität», erläutert Werner E. Rutsch.