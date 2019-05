So kommen Sie zu Ihren Retrozessionen

Beides sind Provisionen. Retrozessionen sind ein finanzieller Anreiz für die Bank das Produkt eines bestimmten Anbieters gegenüber den Instrumenten anderer Anbieter zu bevorzugen. Bestandespflegekommissionen sind erfolgsabhängige Vertriebsentschädigungen, welche Banken ebenfalls von Produkteanbietern bekommen.

Vor zwei Jahren hat sich das Bundesgericht zudem zur Verjährung von sogenannten Herausgabeansprüchen auf Retrozessionen und Bestandespflegekommissionen geäussert und sich auch da auf die Seite der Kunden gestellt. Es gilt eine Verjährungsfrist von zehn Jahren, wobei die Verjährung für jede einzelne Provision erst zu laufen beginnt, wenn die Bank sie erhalten hat.

Doch Vorsicht: Sie müssen Ihre Verträge genau lesen. Anspruch auf die Herausgabe der Retrozessionen und die Bestandespflegekommissionen haben Sie nur, wenn Sie sich nicht vertraglich verpflichtet hatten, auf diese Provisionen zu verzichten. Verschiedene Banken hatten ihre Verträge so geändert, dass man als Kunde ausdrücklich auf diese Provisionen verzichtet und einwilligt, dass die Bank die behalten darf. Dann muss Ihnen die Bank die Anreize nicht auszahlen.

Gemäss Bundesgericht muss die Bank Ihnen als Kunde gegenüber auch offenlegen, ob sie Retrozessionen und Bestandespflegekommissionen bekommt und was mit diesen geschieht. Sie muss also Transparenz schaffen. Das ist für Sie wichtig, selbst dann, wenn Sie vertraglich auf die Herausgabe verzichten. Bevor man einen Verzicht unterschreibt, sollte man wissen, um wie viel Geld es geht. Man muss eine Vorstellung davon haben, auf was man verzichtet und was der Bank zufliesst.

Falls Sie in Ihren Verträgen keinen Verzicht auf die Retrozessionen und die Bestandespflegekommissionen unterschrieben haben, würde ich die Bank per eingeschriebenen Brief auffordern, Ihnen gegenüber Transparenz über die ihr im Zusammenhang mit Ihrem Mandat zugeflossenen Provisionen zu schaffen und Ihnen die Gelder zu vergüten.