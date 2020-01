So finden Sie den passenden Fonds

Von Leo Ferraro (publiziert am Fri, 17 Jan 2020 03:50:07 +0000)

Neben der Qualität des Fonds und den Gebühren ist bei passiven Vehikeln die Wahl des Referenzindexes entscheidend.

Wir möchten uns in den nächsten Jahren gezielt Vermögen in Form von ETF-Fonds mit sehr guter Dividendenausschüttung aufbauen. Das Ziel wäre, dass wir uns mit den Ausschüttungen Reisen leisten könnten. Black Rock bietet einen Fonds für die Schweiz an, dieser hat eine Ausgabegebühr von bis zu 5 Prozent, eine Rücknahmegebühr von 3 Prozent. Die laufenden Kosten sind so viel ich verstanden habe bei 0.15 Prozent. Von Black Rock gibt es auch noch einen Fond für Europa und Australien. Was empfehlen Sie uns? C.H.