So behalten Sie das Währungsrisiko im Auge

In unsicheren Marktphasen kommt es denn auch regelmässig zu einer Flucht in US-Staatsanleihen. Die Anleger suchen Sicherheit in diesen Papieren – ebenso wie sie oft den sicheren Hafen des Schweizerfrankens nutzen. Punkto Kreditrating bieten US-Treasury Bonds durchaus hohe Sicherheit.

Das bedeutet indes nicht, dass Sie bei diesen Papieren nicht auch mit Kursschwankungen rechnen müssen. Problematisch ist aus meiner Sicht aber die Tatsache, dass Sie in Euro in US-Staatsanleihen investieren möchten, die in US-Dollar herausgeben werden. Zwar können Sie durchaus einen Exchange Traded Fund wählen, der sich auf US-Staatsanleihen fokussiert und in Euro herausgegeben wird. Sie tragen aber dann ein Währungsrisiko oder müssen dieses Währungsrisiko absichern.

Das Problem dabei: Die Währungsabsicherung gibt es nicht gratis. Im Gegenteil: Sie ist ziemlich teuer und kostet sie einiges an Rendite. Die Zinsdifferenz vom Euro zum Dollarraum schmilzt damit teilweise dahin.

Vor diesem Hintergrund würde ich mir überlegen, ob Sie nicht ein Anlagevehikel nutzen möchten, dass auf sehr sichere sowie sichere Anleihen in Euro setzt. Beispiele dafür sind der iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF. Dieser investiert in Staatsanleihen, die in Euro von einem Euro-Mitgliedland herausgegeben werden, eine gute Bonität aufweisen und eine Restlaufzeit von wenigstens sieben Jahren haben.

Eine Diversifikationsmöglichkeit bietet zudem der iShares Euro Corporate Bond UCITS ETF. Dieser investiert in Anleihen von Unternehmen mit guter Bonität in Euro, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen.

Auch da gilt allerdings: Sie müssen ebenfalls mit Kursschwankungen rechnen. Bei Veränderungen des geldpolitischen Umfeldes oder Verwerfungen an den Finanzmärkten ist auch bei solchen Instrumenten mit Rückschlägen zu rechnen. Höchste Sicherheit hat in Zeiten rekordtiefer Zinsen den Preis, dass man auf Rendite verzichten muss.

