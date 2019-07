Libra bringt Facebook neues Kurspotenzial

Der Einstieg von Facebook in den globalen Zahlungsverkehr dürfte den Banken- und Finanzsektor in Bewegung bringen. Im positiven Fall treibt er die traditionellen Finanzdienstleister zu mehr Innovationen an, im negativen Fall verlieren Banken und vor allem Zahlungsverkehrsfirmen zugunsten von Facebook und möglichen Nachahmern beträchtlich Marktanteile.

So wie Facebook-Chef Mark Zuckerberg seine Pläne skizziert hat, gebe ich der neuen Digitalwährung Libra gute Erfolgschancen. Facebook hat aus den Fehlern von Bitcoin die richtigen Schlüsse gezogen. Das Problem bei Bitcoin ist das mangelnde Vertrauen in einer breiten Öffentlichkeit. Deshalb arbeitet Facebook im Rahmen des Libra-Projektes mit etablierten Finanzgrössen wie Mastercard, Visa oder PayPal zusammen. Das dürfte es Facebook erleichtern, Vertrauen für Libra zu schaffen.

Vertrauensbildend wirkt auch die Ankündigung, dass die neue Digitalwährung Libra anders als Bitcoin an einen Korb von mehreren Währungen wie den US-Dollar gekoppelt wird und dadurch die dramatischen Schwankungen, wie wir sie von Bitcoin gewohnt sind, ausgeschlossen werden sollen. Im Gegensatz zu Bitcoin kann ich mir gut vorstellen, dass Libra sich in Zukunft als alternatives Zahlungsmittel oder zumindest als unkompliziertes und günstiges Instrument für Geldüberweisungen etablieren wird. Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat es im Rahmen seiner Präsentation auf einen einfachen Nenner gebracht: «Geld zu versenden, sollte so einfach sein wie ein Foto zu verschicken».

Die Vorstellung, dass man künftig mit WhatsApp zahlen kann, weckt einige Fantasien. Wenn das wirklich gelingt, revolutioniert der US-Konzern den Finanzsektor. Bis es soweit ist, braucht es seitens von Facebook und den Partnern aber noch sehr viel Überzeugungsarbeit. Schnell wird das sicher nicht gehen.

Die Tatsache, dass es künftig möglich sein soll, Libra-Überweisungen direkt über die zu Facebook gehörenden Chatdienste WhatsApp und Messenger zu tätigen, verschafft dem US-Konzern enorme Vorteile. Das Netz ist bereits vorhanden und Facebook kann es für Libra nutzen. Indem die Dienste mit dem Bankkonto verknüpft werden, soll es möglich werden, dass die neue Digitalwährung direkt in andere Währungen getauscht werden kann.