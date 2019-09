Kein Ende in Sicht

In den letzten Wochen und Monaten hat sich so etwas wie ein Konsens unter Ökonomen und Ex-Notenbankern herausgebildet: Eine weitere Reduktion der Zinsen in den ­negativen Bereich hat kaum mehr Wirkung auf die Konjunkturlage, während die Kollateralschäden immer grösser werden – vor allem für das Finanzsystem.