Kalte Dusche für Ex-Chef von Starbucks

Sein Scheitern überrascht nicht: Schultz gehört in eine lange Reihe von Unternehmern, die sich aus präsidialem Holz geschnitten sahen, aber die Gunst eines breiteren Publikums nie gewinnen konnten. Dabei war der frühere Chef von Starbucks gewarnt.

Michael Bloomberg, der milliardenschwere Unternehmer und frühere Bürgermeister von New York, riet dringend von einer Kandidatur ab. Ein Aussenseiter im aktuellen politischen Umfeld erreiche gar nichts, selbst wenn er von seiner politischen Mission überzeugt sei. Schultz würde lediglich die Wiederwahl von Donald Trump erleichtern, weil er die demokratische Stimme zersplitterte.

«Ein Aussenseiter droht lediglich den Volkswillen zu verzerren.»Warren Buffett, Grossinvestor

Auch Warren Buffett, ein Demokrat wie inzwischen auch Bloomberg wieder, winkte ab. Buffett erinnert sich noch an die Rolle von Ross Perot in den Wahlen von 1992. Der texanische Geschäftsmann, der sein Geld mit Computern machte, gewann als Parteiloser zwar 19 Prozent der Wählerstimmen, aber keine einzige Elektronenstimme – und bewegte letztlich wenig. In einem Land, sagte Buffett, das heute in praktisch zwei gleich grosse Hälften gespalten sei, «droht ein Aussenseiter lediglich den Volkswillen zu verzerren».

Schultz trat zwar als Parteiloser an, aber seine Fixierung auf die amerikanischen Staatsschulden von über 21 Billionen Dollar, machten ihn in den Augen der Demokraten von Anfang an verdächtig. Diese Fixierung diente zuvor schon Generationen von Republikanern als Vorwand für ihre Forderung nach einer drastischen Reduktion der Staatsausgaben.

«Den Nerv des Volkes getroffen» – von wegen!

Zuletzt versuchte es die republikanische Mehrheit im Kongress unter der Führung von Paul Ryan. Dessen erklärtes Ziel war, im Einklang mit Präsident Trump, Barack Obamas Gesundheitsreform zu zerstören und die staatlichen Sozialwerke drastisch zurückzufahren. Die Skepsis der Demokraten, ihre offene Abneigung und ihren Spott interpretierte Schultz dabei als Aufmunterung: «Die Reaktion der Extremen (gemeint sind linke Demokraten) beweist, dass wir den Nerv des Volkes getroffen haben.»